Sesa si rafforza e acquisisce il 51% di SmartCAE

Sesa

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito attraverso Var Group (controllata totalitaria di Sesa) una partecipazione del 51% nel capitale di SmartCAE, che si integrerà nella Business Unit Var4Industries, rafforzando così competenze e soluzioni software per il settore engineering.La Società, combinando software Computer-Aided Engineering professionali e servizi di progettazione e consulenza, opera con un customer set di circa 200 clienti enterprise internazionali engineering intensive, operanti nel settore dell'elettronica, ingegneria aerospaziale, automotive, automazione, robotica, nonché nel settore dell’energia, fornendo soluzioni per la simulazione delle prestazioni in ambito strutturale, termofluidodinamico e dei materiali compositi.Var Group, grazie all’aggregazione di SmartCAE nella propria BU Var4Industries, costituita nel 2017 con l’acquisizione di Tech Value S.p.A., ed arricchita con le successive integrazioni nel febbraio 2019 di PBU CAD-Systeme GmbH, nel maggio 2021 di Cadlog Group S.r.l. e nell’ottobre 2023 di TRIAS Mikroelektronik GmbH, svilupperà ricavi annuali al 30 aprile 2024 nel settore Digital Engineering per circaEu 60 milioni, di cui il 40% all’estero, in prevalenza nella DACH Area, con circa 200 risorse umane specializzate.L’acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un criterio di 5 volte l’Ebitda della società target, con il coinvolgimento operativo a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei Managing Partner e fondatori Simone Ragionieri, Francesco Palloni, Luca Andreini, Alessio Signorini, condividendo obiettivi di crescita sostenibile di competenze e specializzazioni e la progressiva integrazione in Var4Industries.L’operazione di partnership si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati allo sviluppo delle proprie competenze digitali verticali in settori d’importanza strategica per l’economia europea, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.