Gruppo Sella, utile primo trimestre in leggero rialzo a 32,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Ilha chiuso ilcon unpari a 32,8 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 31,8 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente senza considerare le componenti non ricorrenti, tra cui la plusvalenza derivante dalla partnership strategica con il Gruppo. Sul risultato del primo trimestre di quest'anno hanno inciso, inoltre, un aumento dei costi legati alla crescita dell'organico del Team Sella e al nuovo contratto collettivo nazionale dei bancari e minori benefici dai titoli legati all'inflazione.Il trimestre conferma il solido andamento della, che è stata positiva per 1,7 miliardi di euro, eguagliando il buon risultato del trimestre scorso e in crescita di 700 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023. Lo stock della raccolta globale si è attestato a 59,1 miliardi di euro, in aumento del 4,8% rispetto alla fine del 2023 e del 17,1% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. La crescita di questo trimestre è stata guidata per circa 2 miliardi di euro dall'aumento della raccolta indiretta, per via dell'incremento dell'ammontare complessivo degli investimenti dei clienti, e per circa 1 miliardo di euro dall'effetto corsi. Glisupporto delle attività di famiglie e imprese sono cresciuti nel trimestre dell'1,3% (+4,1% a/a), raggiungendo gli 11,2 miliardi di euro.Il gruppo ha mantenuto la crescita del margine di intermediazione che ha raggiunto i 264,2 milioni di euro (+4,5% rispetto allo stessoperiodo dell'anno precedente), con ilumentati rispettivamente del 5,7%, a 137,4 milioni di euro, e del 9% a 110,7 milioni di euro. Ilè diminuito del 24,4%, a 16,1 milioni di euro, principalmente per il risultato dell'attività di trading in conto proprio inferiore rispetto all'anno precedente, per via di una minore volatilità dei mercati e un minor contributo dall'attività di gestione del portafoglio titoli di proprietà, che nel primo trimestre 2023 aveva beneficiato di plusvalenze da cessione titoli.I ricavi delsi sono attestati a 2,6 milioni di euro (-3,6%), mentre la finanza ha registrato una performance dei margini pari a 23,7 milioni di euro in calo del 38,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che era ancora stato caratterizzato da condizioni di mercato favorevoli quali l'elevata volatilità dei mercati e il contributo dell'inflazione al rendimento del portafoglio titoli.