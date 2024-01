BCE, Elderson: banche implementino piani di transizione green trasparenti e credibili

(Teleborsa) - "L'economia ha bisogno di banche stabili soprattutto mentre attraversa la transizione green. A sua volta èverso un'economia decarbonizzata". Lo ha affermato, membro del Comitato esecutivo e vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in un post sul blog dell'autorità di Francoforte. Elderson ha commentato il report pubblicato oggi dalla BCE e intitolato "Rischi derivanti dal disallineamento dei finanziamenti bancari con gli obiettivi climatici dell'UE".L'analisi di 95 banche che coprono il 75% dei prestiti dell'area euro mostra che attualmente idelle banche sono "" rispetto agli, portando a elevati rischi di transizione per circa il 90% di queste banche. L'analisi mostra che i rischi di transizione derivano in gran parte dalle esposizioni verso aziende del settore energetico che sono in ritardo nell'eliminazione graduale dei processi di produzione ad alto contenuto di carbonio e sono in ritardo nell'avvio della produzione di energia rinnovabile.Inoltre, il 70% di queste banche potrebbe trovarsi ad affrontare "" poiché sono pubblicamente impegnate a rispettare l'Accordo di Parigi, ma il loro portafoglio crediti è ancora "misurabilmente disallineato" rispetto ad esso."È quindiper garantire che le società che finanziano non impediscano loro di rispettare il loro impegno di zero emissioni nette - ha detto Elderson - Ciò è più rilevante che mai, considerando che il contenzioso sul clima è salito alle stelle negli ultimi anni. A livello globale, dal 2021 sono stati presentati circa 560 nuovi casi, sempre più mirati anche a imprese e banche"."Le banche sono quindi significativamente esposte ai rischi di transizione e generano oltre il 60% dei loro interessi attivi da controparti in settori ad alta intensità di carbonio - ha continuato - La cosa migliore che le banche possono fare è mettere in atto piani di transizione allineati a Parigi. Con questo intendoche le banche possono e effettivamente implementano in modo tempestivo. Dovrebbero includere tappe intermedie concrete da qui al 2050 e sviluppare indicatori chiave di prestazione che consentano ai loro organi di gestione di monitorare e agire su eventuali rischi derivanti da un possibile disallineamento con il loro percorso di transizione".