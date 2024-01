iPratico a Sigep 2024. Palmisano: "Diventare amici dei clienti"

(Teleborsa) -, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali native Apple e leader italiana degli ePOS per il settore Ho.Re.Ca., dal 20 al 24 Gennaio 2024,, la fiera mondiale dedicata al settore del gelato, del caffè e di tutta la ristorazione, per presentare le sueIn un contesto di mercato fortemente condizionato da eventi esogeni come guerre, reperibilità di manodopera, inflazione e turismo, iPratico, già protagonista anche all’ultima edizione di Host Milano, presenta le ultime soluzione dedicate ai temi di maggior interesse del momento:. Con queste parole, Fondatore e Amministratore delegato di iPratico, introduce il nuovo serviziospiegando "lo scenario della ristorazione è diventato sempre più competitivo e sfidante e riuscire a fidelizzare la clientela è divenuta un'esigenza indispensabile per rimanere sul mercato".A Sigep 2024, viene presentataNameDrop di Apple- spiega Palmisano - per portare i dati dei clienti in un, favorire ladegli ospiti durante il processo di onboarding e iscriverli adel ristorante; un'esperienza, che consente di scambiare i dati con i clienti senza dover compilare fastidiosi moduli, semplicemente avvicinando lo smartphone al quello del cameriere o alla cassa.L'altra grande novità è, una soluzione che aspira acome la carenza di personale qualificato, la motivazione dei dipendenti e la tassazione separata delle mance prevista dalla normativa. "Con l'utilizzo sempre più frequente dei pagamenti digitali attraverso le carte di credito e la mancanza di contanti nelle tasche dei clienti, iPratico ha lanciato DigitalRip", spiega, Product manager di iPratico.Questa soluzione - sottolinea la manager - "permette in maniera semplice e veloce diall'operatore più meritevole" e "diattraverso un indice di gradimento su cibo, location, qualità del servizio e dell'esperienza fatta" e "di(solo il 5%), separando l'incasso delle mance dall'incasso giornaliero del ristorante".Il cliente,che trova sul tavolo per consultare il menu, avrà la possibilità, grazie a Digital Tip, didel locale che meglio hanno soddisfatto le sue richieste e quindiin un’attività di ristorazione a fornire il miglior servizio possibile e prevenire cattive recensioni da parte dei clienti."Abbiamo chiuso il 2023 con ied unche ha raggiunto e superato quota 8mila. L'obiettivo è quello di permettere agli imprenditori della ristorazione di rimanere al passo con le esigenze di un mercato in rapidissima evoluzione", ha spiegatoaggiungendo "abbiamo certificato i nostri sistemi anche per le fiscalità di Paesi come Francia, Germania e Austria; siamo già presenti in Africa, Nigeria, Dubai e Senegal; abbiamo tanti clienti dalla Svizzera".", ha concluso il Fondatore di iPratico.