Bracchi (Argos) entra nel Benelux con le acquisizioni di VIM e Greenway Logistics

(Teleborsa) - Bracchi, controllata da Argos tramite il fondo Argos Climate Action e attiva nel trasporto merci specializzato e nella logistica, ha acquisito VIM e Greenway Logistics, una piattaforma logistica del Benelux che serve principalmente marchi di piccole e medie dimensioni nei settori moda, sport e lifestyle. Con questa terza transazione, dopo Rostock Trans nel 2026 e Mateco nel 2024, Bracchi entra nel mercato del Benelux e si espande ulteriormente in Europa.



La combinazione crea una presenza complementare tra le attività di Bracchi in Italia e nell'Europa del Sud e la posizione di VIM e Greenway Logistics in Olanda. Situata nell'area logistica di Venlo-Tegelen, uno dei più importanti snodi logistici d'Europa, questa acquisizione fornisce a Bracchi una piattaforma strategica per servire il Nord Europa e supportare i marchi internazionali che cercano un accesso efficiente al mercato europeo. Il Gruppo ora supera i 270 milioni di euro di ricavi, impiega più di 700 persone e serve più di 1.750 clienti.



"VIM e Greenway Logistics sono marchi molto apprezzati per il livello di servizio offerto ai propri clienti - ha commentato Umberto Ferretti, CEO di Bracchi - Il loro modello di business si integra perfettamente con quello di Bracchi e ci consentirà di accelerare il nostro percorso di crescita nei mercati del Nord Europa, anche grazie a sinergie commerciali e operative volte a creare valore per gli azionisti".



"Questa acquisizione combina espansione geografica, diversificazione dei servizi e potenziale tangibile di decarbonizzazione - hanno detto Sandra Lagumina e Lucio Ranaudo, Managing Partner presso Argos - VIM e Greenway Logistics consolidano la presenza di Bracchi in un importante centro logistico europeo e ne rafforzano la posizione nella logistica per i settori moda e lifestyle. La transazione rappresenta un ulteriore passo importante nella creazione di un leader europeo della logistica più integrato, scalabile e sostenibile".



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

Condividi

```