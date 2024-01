Servizi Italia, TP ICAP Midcap: target price a 2 euro dopo fallimento OPA

Servizi Italia

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha portato ilper azione e ilsul titolo, quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che l'offerente Cometa S.r.l. ha annunciato il, arrivando a detenere solo l'87,235% del capitale entro la scadenza del 19 gennaio 2024 (contro la soglia richiesta del 90%).A seguito del fallimento dell'offerta, Cometa S.r.l. ha restituito le azioni ai loro titolari originari, con gli analisti che sottolineano come non esista in Italia un periodo successivo a un'offerta pubblica di acquisto fallita durante il quale qualsiasivenga congelata.Dopo il fallimento dell'acquisizione di Servizi Italia, dove alcunihanno chiaramente ritenuto che un'offerta di 1,92 euro per azionenonostante il premio del +62% rispetto al prezzo pre-offerta, il broker ha ripreso a valutare la società sulla base dei suoi fondamentali.