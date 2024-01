AT&T, free cash flow migliora oltre le attese nel 2023

AT&T

(Teleborsa) -, società statunitense di telecomunicazioni, ha registrato undel quarto trimestre 2023 pari a 6,4 miliardi di dollari e per l'intero anno di 16,8 miliardi di dollari, superando le previsioni precedentemente aumentate e mettendo a segno una crescita di 2,6 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente.del quarto trimestre sono stati pari a 32 miliardi di dollari, in crescita del 2,2% su base annua, e a 122,4 miliardi di dollari nell'intero anno (+1,4%). L'del quarto trimestre attribuibile agli azionisti è stato di 2,2 miliardi di dollari (vs perdita di 23,5 miliardi di dollari un anno prima) e per l'intero anno di 14,4 miliardi di dollari (vs perdita di 8,5 miliardi di dollari nel 2022)."Abbiamo, garantendo una crescita sostenibile e prestazioni aziendali costanti, con un conseguente free cash flow per l'intero anno di 16,8 miliardi di dollari, in anticipo rispetto alle nostre previsioni migliorate - ha affermatodi AT&T - Man mano che avanziamo nella nostra leadership nella connettività convergente, continueremo a espandere le nostre migliori reti 5G e in fibra per soddisfare la crescente domanda dei clienti di una banda larga continua e onnipresente e promuovere una crescita duratura per gli azionisti".AT&T ha segnalato 526.000nel quarto trimestre; oltre 1,7 milioni per l'intero anno 2023 con livelli di abbandono storicamente bassi e continua forte crescita dell'ARPU. Inoltre, 273.000nel quarto trimestre; 1,1 milioni di aggiunte nette per l'intero anno 2023, 16 trimestri consecutivi con oltre 200.000 aggiunte nette; sesto anno consecutivo con 1 milione o più di reti AT&T Fiber aggiunte.Per l', AT&T prevede: free cash flow compreso tra 17 e 18 miliardi di dollari;