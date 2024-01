Decreto Milleproroghe, Anief: alcuni emendamenti salva-scuola ritenuti “non idonei”, in corso l’esame degli altri

(Teleborsa) - Sono diverse leal decreto 215 del 30 dicembre 2023, detto decreto Milleproroghe, suggerite dal giovane sindacato: dalla proroga del contratti PNRR almeno fino al prossimo 30 giugno e per tutta la durate del PNRR, alla conferma di 200 sedi dimensionate; dalla deroga sui vincoli alla mobilità dei neo-assunti, alla valutazione del servizio con riserva durante l’anno di prova; dalle immissioni in ruolo da GPS su posti di sostegno e comuni, quindi con ripristino del doppio canale, alla proroga del periodo di servizio all’estero; dalla riassunzione in ruolo dei docenti licenziati dopo essere stati assunti con riserva dai concorsi della secondaria, alla ammissione degli insegnanti ricorrenti del concorso per dirigenti Scolastici; dal sì alla mobilità intercompartimentale, alla proroga dei termini per la verifica dell’estratto conto contributivo, fino alla riapertura delle graduatorie del concorso straordinario bis per chi ha superato il minimo del bando."Abbiamo presentato oltre 20 emendamenti al decreto specifici per il settore scolastico – dice– e in queste ore la prima e quinta Commissione della Camera ha iniziato ad esaminarli: sono modifiche decisamente migliorative per il comparto, altrimenti il prossimo anno scolastico partirà ancora una volta all’insegna della precarietà e della mancanza di personale adeguato al reale fabbisogno”.C’è da dire che le Commissioni prima e quinta di Montecitorio hanno reputato: sono gli emendamenti su proroga valutazione servizi (5.55), reintegro docenti licenziati concorsi secondaria ammessi con riserva (5.17 e 5.18), proroga servizio da svolgere nelle scuole all'estero (5.50, proroga ammessi al concorso riservato per dirigenti scolastici (5.3), mobilità intercontinentale per Dsga (5.66).