Lavoro, Calderone: ragionare su come può migliorare sicurezza

(Teleborsa) -in materia di sicurezza in relazione ai processi in corso su transizione digitale e l'impatto dell'intelligenza artificiale. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, in audizione al Senato in commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro.Secondo Calderone è necessari"per rendere più sicuri gli ambienti di lavoro e le attività lavorative. Non dobbiamo declinare il tema in termini di distruzione del lavoro umano - ha sottolineato - è importate capire in che modo può essere d'ausilio ai temi trattati. Il tema dell'impatto sul lavoro e sulla sicurezza sarà oggetto del G7 lavoro dall'11 al 13 settembre". Ma sarà oggetto anche di tutte le attività preparatorie e "interesserà, come detto dal presidente del consiglio (Giorgia Meloni, ndr), il vertice dei capi di Stato e di governo a maggio e le ministeriali", ha aggiunto. Su questo tema e sui cambiamenti del mondo del lavoro "c'è non solo un'attenzione specifica del ministero - ha concluso Calderone - ma la necessità di un'interlocuzione importanteQuanto alla formazione preventiva in tema di sicurezza sul lavoro è "importantissima" e noi "sosteniamo che diventi legge l'obbligo di insegnamento delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno dei percorsi scolastici. Crediamo che sia importante che i giovani possano fare un'esperienza di contatto con il mondo del lavoro prima di finire il percorso formativo".Il Ministro ha anche riferito che tra gennaio e novembre 2023 c'è stata una "riduzione" degli infortuni sul lavoro, compreso quelli mortali, rispetto agli stessi undici mesi dell'anno precedente. Tuttavia,