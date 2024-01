Sara Assicurazioni, nel 2023 raccolta premi +7,5%

(Teleborsa) - Sara Assicurazioni chiude l'esercizio 2023 con unadi 689 milioni di euro, in crescita del 7,5% rispetto al 2022,ed undi 53 milioni di Euro (50,9 milioni di Euro nel 2022).Larileva una raccolta premi pari a 135 milioni di Euro, in calo rispetto al 2022, a causa del minor apporto del canale di bancassicurazione. Il risultato netto è positivo per 13,8 milioni di Euro ed è in crescita rispetto ai 3,9 milioni dell’esercizio 2022.La solvibilità è in progresso e si mantiene su livelli molto positivi: l’indice di solvibilità di Sara Assicurazioni risulterà intorno al 370% mentre quello di Sara Vita sarà superiore al 380%.