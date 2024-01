Stevanato lancia nuove soluzioni per produzione farmaceutica in piccoli lotti

Stevanato

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha presentatoper laLa prima è unche offre un rapido accesso a una soluzione personalizzabile e versatile per le aziende farmaceutiche e biotecnologiche che necessitano di riempire in modo efficiente piccoli lotti con formulazioni iniettabili di alta qualità durante gli studi clinici o fasi commerciali. Il kit sarà disponibile comecomposta da contenitori per farmaci in vetro pronti all'uso e componenti aggiuntivi su richiesta, spedita tramite corriere.La seconda soluzione è unche consente ai clienti disulle prestazioni del prodotto già nella fase di selezione del contenitore, riducendo così i rischi dei processi e migliorando la strategia di sviluppo e commercializzazione."Nella corsa per portare nuovi prodotti biofarmaceutici avanzati sul mercato e ai pazienti, Stevanato Group sta affrontando ladi contenimento e riempimento dei farmaci in modo tempestivo - afferma Fabio Bertacchini, Director of Product Management - Stevanato Group resta concentrato sullo sviluppo di nuove offerte che possano contribuire ad elevare gli standard di produzione farmaceutica".