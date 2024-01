Internazionalizzazione imprese territorio: accordo SIMEST- Regione Lombardia

(Teleborsa) - Sottoscritto oggi un accordo di collaborazione trala società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ea supporto della crescita suiL’intesa, prima firmata fra le due istituzioni, è. All’evento, che si è svolto a Palazzo Lombardia, sono intervenutiche si è rivolta ad una delegazione di imprese lombarde presente per illustrare loro l’impegno di SIMEST a supporto dell’internazionalizzazione del settore produttivo e per la crescita sostenibile delleCon l’accordo si avvia dunque un’attività sinergica volta a promuovere nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende regionali e delle rispettive filiere produttive in tutti i Paesi in cui opera SIMESTA tal fine,si attiveranno per selezionare e valutare congiuntamente la realizzazione di progetti imprenditoriali volti alla crescita estera delle aziende tramite il ricorso agli strumenti finanziari di SIMEST. Saranno promossi inoltre tutti gli strumenti di finanza agevolata e supporto all’export ed equity gestiti da SIMEST così come l’organizzazione di incontri formativi con le aziende. A tal fine le due istituzioni si impegnano a realizzare un programma specifico di incontri, riservato alle imprese, attraverso webinar o eventi. Le parti s’impegnano a collaborare all’organizzazione di eventuali missioni all’estero per le aziende del territorio, anche in occasione di eventi internazionali di particolare rilievo.“Siamo concretamente accanto al mondo produttivo: semplificazione delle procedure e internazionalizzazione sono i temi su cui vogliamo incidere per aiutare sempre più le imprese lombarde che intendono crescere nella competizione globale", ha dichiarato, Presidente della Regione Lombardia.di Regione nel sostegno al sistema economico e produttivo lombardo; un sistema in grado di ottenere numeri straordinari in tema di export ed è proprio con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati lombardi che si inserisce l’accordo con SIMEST sottoscritto oggi. Imprese lombarde che guardano sempre di più ai mercati esteri e, anche in questo caso, il ‘sistema lombardo’ vuole anticipare i tempi e confermarsi tra le Regioni protagoniste a livello internazionale”, sottolineaAssessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.PerPresidente di SIMEST "L’accordo sottoscritto oggi è il frutto di una preziosa collaborazione istituzionale fra SIMEST e Regione Lombardia in favore dello sviluppo internazionale delle imprese del territorio. Grazie alla firma, il tessuto produttivo lombardo, in grado di generare il sesto Pil più alto d’Europa, potrà quindi beneficiare, attraverso l’efficace intermediazione della Regione, di tutti i prodotti e servizi che SIMEST ha attivato per la crescita estera delle imprese, a favore dell’innovazione e di una maggiore competitività internazionale. Con la firma, SIMEST e Regione Lombardia confermano l’importanza del ruolo svolto dalle istituzioni del sistema paese per lo sviluppo dell’economia nazionale”.“Il dinamismo delle imprese lombarde è un valore aggiunto per il Made in Italy. La Lombardia rappresenta infatti la vera locomotiva dell’industria nazionale. In questi anni di grandi mutamenti del contesto economico e politico, i nostri strumenti sono stati individuati come azione concreta per permettere alle imprese di investire in innovazione e crescita all’estero. Negli ultimi due anni SIMEST ha supportato oltre 1.500 imprese della regione afferenti ai più svariati settori, affiancandole con circa 650 milioni di euro nella realizzazione di investimenti in transizione ecologica e a supporto della crescita sostenibile. Il nostro impegno si è inoltre esteso alle partecipazioni in equity con 66 progetti sviluppati per 300 milioni di euro. Un impegno rilevante che intendiamo rafforzare ulteriormente grazie all’importante partnership che abbiamo sottoscritto oggi”, ha dichiaratoAmministratrice Delegata di SIMEST.