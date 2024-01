Tlc, Santagata (TIM): "Rete quantistica Napoli è progetto ambizioso"

TIM

(Teleborsa) - “Laè il risultato di un, portato a termine con grande professionalità e impegno di tutte le parti coinvolte". E' quanto affermato da, Chief Public Affairs and Security Officere CEO Telsy, in occasione dell'multi-nodi metropolitana. Il progetto, coordinato dal Centro di Competenza Meditech, riunisce partner istituzionali, accademici e industriali"L’iniziativa, coordinata dale realizzata grazie anche agli asset infrastrutturali in fibra del Gruppo TIM e alle competenze nelle tecnologie quantistiche die di, - ha sottolineato il manager - darà una risposta concreta alle esigenze di, offrendo alle aziende del territorio un’infrastruttura, anche quelli che provengono dai computer quantistici"."Si tratta - ha sèpiegato Santagata - dellache avrà un impatto non solo sull'economia locale, ma anche sulladel nostro Paese, che con forza continua a dar prova di grande capacità innovativa e spirito d'iniziativa rivolto al futuro".