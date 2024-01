Xenia Hotellerie Solution vede crescere ricavi e EBITDA a due cifre

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) - Il CdA di, Società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan ed attiva nel settore Travel&Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation e la propria catena alberghiera Phi Hotels, ha annunciato i dati preconsuntividell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che chiude conrispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (45,4 milioni).In particolare, si registra ilcon i servizi diche generano ricavi per circa 38,2 milioni, in crescita del 7,3%,con ricavi pari a circa 11,1 milioni, in crescita di oltre il 23% eche genera ricavi per 0,7 milioni, in crescita del 40%.con un valore che si attesta a circarispetto a Euro 3,6 milioni realizzati nel 2022. La PFN (Debito) è di circa –6,2 milioni con un miglioramento rispetto ai –10,1 milioni del 2022 del 38,6%, Amministratore Delegato di Xenia Hôtellerie Solution ha dichiarato che "la quotazione in Borsa sul mercato Euronext Growth Milan è un nuovo inizio per la Società che sarà attenta a ogni possibilità data dal mercato per crescere e migliorare il proprio posizionamento competitivo"."Chiudiamo l’esercizio 2023 in crescita rispetto all’esercizio precedente in ordine a ricavi e marginalità. - ha sottolineato Ranieri - Ci avviamo ad affrontare il 2024, anno sfidante e in ripresa per il business dell’Hospitality, consapevoli delle nostre capacità e dei limiti da superare e delle basi che abbiamo costruito in oltre trent’anni".