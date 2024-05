Alerion, ricavi ed EBITDA in calo nel primo trimestre

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha chiuso ilconper 49,1 milioni di euro, rispetto ai 56,4 milioni di euro del primo trimestre 2023, con una produzione elettrica consolidata in crescita a 413,4 GWh per effetto della ventosità media registrata sui siti e dell'entrata a regime di nuova capacità installata. I risultati del trimestre riflettono però la decisa diminuzione dei prezzi di vendita dell'energia elettrica rispetto ai prezzi molto elevati registrati nel primo trimestre 2023.L'risulta pari a 41,6 milioni di euro, rispetto a 62,7 milioni di euro dell'analogo periodo del 2023, che includeva una plusvalenza di 13,9 milioni di euro, per la cessione della partecipazione di minoranza in Andromeda Wind S.r.l.. Il rapporto tra EBITDA ed i Ricavi Operativi del periodo risulta pari a 84,7%.L'del Gruppo al 31 marzo 2024 è pari a 499,9 milioni e riflette l'incremento di circa 41,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 (pari a 458,7 milioni di euro). La variazione riflette principalmente l'apporto dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa nel corso del primo trimestre 2024, il fabbisogno di circolante, l'acquisto di azioni proprie e la spesa per investimenti effettuata nel periodo.