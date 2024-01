Encyclopaedia Britannica annuncia IPO negli Stati Uniti

(Teleborsa) -(Britannica Group) ha presentato in via confidenziale alla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti relativi a un'offerta pubblica inizialeIlche saranno offerte da Britannica Group e Encyclopaedia Britannica Holding, S.A., unico azionista di Britannica Group, - oltre che laper l'offerta proposta - non sono ancora stati determinati, si legge in una nota.Si prevede che l'offerta pubblica iniziale avrà luogo dopo che la SEC avrà completato il processo di revisione, e rimanee ad altre condizioni.