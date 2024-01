Fineco pesante in Borsa per allarme JPMorgan su guidance NII

Fineco

JPMorgan

Jefferies

Fineco

(Teleborsa) - Seduta difficile a Piazza Affari per il titolo, banca inclusa nell'indice FTSE MIB, dopo che gli analisti dihanno tagliato ilper azione da 14,5 euro, confermando la raccomandazione "Neutral" e inserendo la società sotto "".Il broker si aspetta che, in occasione della pubblicazione dei risultati annuali il 6 febbraio, Fineco, anche per il previsto calo dei tassi di interesse. "Ci aspettiamo che la recente spinta negativa dei depositi e dei flussi delle masse in gestione peserà sul sentiment degli investitori e metterà pressione sul margine di interesse e sui margini da commissione", si legge in una nota.Sempre nella giornata odierna,ha invece incrementato ilsu Fineco aper azione (dai precedenti 12,2 euro).Peggiora la performance di, con un, portandosi. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 13,06 e successiva 12,82. Resistenza a 13,6.