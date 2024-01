De Nora, accordo per sfruttare nuova proprietà industriale in India

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha stipulato un accordo per sfruttare i servizi di un, unasituata vicino alla città di Vadodara, nello Stato del Gujrat, per soddisfare le esigenze del mercato locale in termini di assistenza in ambito di elettrodi.Il nuovo presidio, sede centrale di De Nora in India e centro di eccellenza dedicato ai processi cloro-soda, che dal 1989 soddisfa le aspettative e le esigenze tecniche e professionali dei clienti regionali, in termini di produzione di elettrodi e assistenza tecnica."La decisione di far leva sui servizi di questo nuovo workshop rappresenta un impegno tangibile da parte di De Nora per rispondere alle- ha commentato Vinay Chopra, Managing Director di De Nora India - In continuità rispetto a quanto fatto fin dal nostro ingresso nel Paese, miriamo ora a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in un'area strategica".