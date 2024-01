Generali, Sesana: per assicurazioni focus su Europa, per AM lo sguardo è globale

Generali

(Teleborsa) - ", e abbiamo. Per il campo assicurativo, l'Europa è il nostro focus, e quindi dobbiamo dobbiamo impiegare capitale per crescere, anche organicamente, perché l'ambizione è di crescere". Lo ha affermato, Group General Manager di, durante l' Investor Day presso la Torre Generali a Milano."Per quanto riguarda l', abbiamo un business globale e vogliamo, come abbiamo anche dimostrato con l' ultima acquisizione ", ha spiegato. "Abbiamo quindi differenti target, ma usiamo il capitale nel core business", ha aggiunto."Se possiamo, sentiamo di fare la cosa giusta per i nostri azionisti", ha spiegato, evidenziando che in questo senso "Liberty Seguros è stata una bella occasione e l'abbiamo colta". In ogni caso, in tutti i paesi vogliamo "accrescere la nostra presenza", "se siamo decimi vogliamo diventare noni, se siamo noni vogliamo diventare ottavi, e così via; e se siamo leader vogliamo continuare a crescere".