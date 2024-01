Generali completa l'acquisizione di Liberty Seguros

Generali

(Teleborsa) -ha completato l’acquisizione di Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros, compagnia assicurativa spagnola che opera in Spagna, Portogallo, Irlanda e Irlanda del Nord, da Liberty Mutual. La transazione è stata annunciata il 15 giugno 2023.L'operazione è pienamente in linea con il piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth" di Generali e permetterà di migliorare il profilo degli utili del Gruppo, potenziare il business Danni e rafforzare la leadership in Europa.A seguito della chiusura dell’operazione, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Liberty Seguros ha nominato Carlos Escudero nuovo CEO e Pedro Carvalho come Branch Manager della filiale di Liberty Seguros in Portogallo., ha commentato: "Il completamento dell'acquisizione di Liberty Seguros segna l’inizio di un, consolidando la nostra posizione di leadership in Spagna e Portogallo, due mercati per noi strategici, ed entrando nel mercato irlandese con una quota di mercato che ci vede tra i primi dieci operatori nel settore Danni. La complementarità delle attività di Liberty Seguros e Generali ci consentirà di continuare a crescere in modo sostenibile, rafforzarele nostre capacità di distribuzione attraverso broker e agenti, la bancassurance e tramite il canale diretto, nonché di migliorare la nostra offerta ai clienti grazie ad una più ampia gamma di prodotti".