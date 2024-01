Nasdaq, ricavi 2023 a 3,9 miliardi di dollari. Leader per IPO

Nasdaq

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di servizi finanziari che gestisce l'omonimo mercato azionario, ha chiuso ilconpari a 3,9 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto al 2022 e un aumento del 5% a livello organico. I ricavi netti deldel 2023 sono stati di 1,1 miliardi di dollari, con un aumento del 23%. L'attribuibile agli azionisti di Nasdaq è stato pari a 1.059 milioni di dollari nel 2023, in calo rispetto ai 1.125 milioni di dollari del 2022.L'utile per azione è diminuito dell'8% nel 2023 e del 25% nel quarto trimestre del 2023, mentre l'o è aumentato del 6% nel 2023 e del 13% nel quarto trimestre del 2023.Nel 2023, glihanno realizzato 31 miliardi di dollari di afflussi netti, chiudendo l'anno con 473 miliardi di dollari di asset in gestione.Il Nasdaq ha guidato gli exchange statunitensi per le IPO di società operative con un tasso di successo totale del 71% nel quarto trimestre del 2023 e un tasso di successo totale dell'81% nel 2023. In un anno in cui i mercati dei capitali sono stati in sordina, il Nasdaq hache hanno raccolto più di 11 miliardi di dollari di proventi, segnando il quinto anno consecutivo del Nasdaq come la principale borsa di quotazione negli Stati Uniti sia in termini di numero di IPO che di proventi raccolti. Durante l'anno, tre delle cinque maggiori IPO di società operative statunitensi in termini di capitale raccolto hanno scelto di quotarsi al Nasdaq: