Nasdaq, EPS terzo trimestre in crescita. Bene l'area Solutions

(Teleborsa) -, multinazionale americana di servizi finanziari che gestisce l'omonimo listino, ha comunicato che ildeldel 2024 è stato di 1,1 miliardi di dollari, riflettendo una crescita del 22% rispetto al periodo dell'anno precedente, mentre il fatturato netto rettificato è stato di 1,2 miliardi di dollari. La crescita del fatturato ha incluso un beneficio di 146 milioni di dollari correlato all'acquisizione di Adenza. Il fatturato netto è cresciuto del 10% su base pro forma.Il fatturato diè stato di 872 milioni di dollari, in aumento del 26% rispetto al periodo dell'anno precedente, o una crescita del 10% su base pro forma, riflettendo una forte crescita di Index e Financial Technology.Gli utili per azione sono diminuiti dell'11%. Glisono aumentati del 5% e del 20% in modo organico a 0,74 dollari."Nasdaq ha registrato il suocon una solida performance trimestrale complessiva - ha commentato la- Mentre ci avviciniamo al primo anniversario dell'acquisizione di Adenza, sono orgoglioso dei nostri progressi fino a oggi ed entusiasta di generare un valore ancora maggiore per i nostri clienti e azionisti"Nasdaq ha sottolineato di avernel terzo trimestre. Nasdaq ha registrato 33 IPO di società operative statunitensi che hanno raccolto oltre 6 miliardi di dollari di proventi, riflettendo un tasso di vincita dell'85% tra le società operative idonee nel trimestre. Queste quotazioni hanno contribuito a un tasso di vincita del 75% da inizio anno fino al terzo trimestre per le società operative ammissibili, comprendenti 5 delle prime 10 IPO, tra cui, la più grande offerta finora quest'anno.