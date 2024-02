ERG, accordo con Google per fornitura energia carbon-free in Italia

ERG

Google

(Teleborsa) -, primario produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, ha raggiunto,, un accordo per la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di vent’anni conL’accordo, di tipo pay as produced, prevede la fornitura dell’energia rinnovabile e delle garanzie di origine prodotte dal parco eolico di Roccapalumba, in provincia di Palermo, che si prevede terminerà la fase di costruzione nelle prossime settimane per poi procedere con il commissioning e l’entrata in esercizio commerciale entro la fine del primo trimestre., una volta ultimato sarà composto da 13 turbine Vestas V136 da 3,6 MW, per una potenza installata complessiva di 47 MW e una produzione annua stimata a regime di circa 100 GWh (equivalente a 47 kt di C02 evitata)., ha commentato: "Grazie a questo importante accordo con un altro player globale, ERG conferma la propria leadership nel mercato dei PPA, strumenti fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi in un contesto di prezzi volatile. Dopo i recenti accordi di fornitura dell’energia dei nostri parchi oggetto di repowering in Sicilia,".