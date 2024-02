Greenthesis acquista 80% capitale di cinque società operative Gruppo Ethan

Greenthesis

(Teleborsa) -ha perfezionato ieri l’acquisizione dell’80% del capitale sociale delle società, facenti parte del Gruppo industriale Ethan ed attive principalmente nel Nord-Est Italia nell’ambito della gestione di diverse tipologie di rifiuti, pericolosi e non, con forte vocazione al recupero di materiali.L'Operazione, in coerenza con il Piano Strategico-Industriale di Gruppo 2023-2027 approvato lo scorso 6 aprile, rappresenta un ulteriore passo importante nel percorso di crescita dell'azienda nel settore della gestione integrata del ciclo dei rifiuti a matrice industriale. L'acquisizione di queste società operative consente altresì a Greenthesis di espandere la propria presenza nel settore e consolidare la propria posizione come leader nel campo della gestione dei rifiuti industriali e urbani.Il(pericolosi e non pericolosi) prodotti dal settore industriale ed agricolo. L'approccio del Gruppo Ethan, in linea con la visione di Greenthesis, fortemente orientato al recupero di materiali e ai principi dell'economia circolare, è focalizzato sull'ottenimento di valore dai rifiuti attraverso il riciclo, il riutilizzo e altre strategie sostenibili.Le Società Target, aventi un organico composto da circa 80 persone ed alle quali sono ascrivibili, con riferimento ai risultati stimati per l’esercizio 2023, un fatturato complessivo di circa 30 milioni di Euro, un margine operativo lordo totale di oltre 6 milioni di Euro, nonché una posizione finanziaria netta complessiva positiva quantificata al 30 settembre 2023 in circa 4,8 milioni di Euro, svolgono la propria attività attraverso sei differenti impianti per il trattamento rifiuti, ubicati tra le province di Vicenza, Verona e Padova.Il, soggetto ad aggiustamento sulla base degli scostamenti della PFN alla data del 31 gennaio 2024 rispetto alla PFN al 30 settembre 2023.Nel contesto degli accordi vincolanti sottoscritti tra le parti in riferimento all’Operazione, si prevede inoltre che, entro il 30 giugno 2026, Greenthesis acquisti anche il restante 20% del capitale sociale delle Società Target, nonché possa dar corso anche all’eventuale acquisto di cinque complessi immobiliari strumentali all’attività operativa attualmente utilizzati dalle Società Target medesime.In merito al positivo compimento di questa ulteriore operazione di rilevanza strategica per il Gruppo Greenthesis, il Direttore Generale Dott. Vincenzo Cimini ha sottolineato come l’Operazione, sostenuta attraverso risorse derivanti dal finanziamento di 50 milioni di Euro perfezionato dalla Società con un pool di banche finanziatrici, permetta già il sostanziale raggiungimento dei prefissati obiettivi di medio termine, quali la crescita dei ricavi consolidati, nell’ordine dei 250 milioni di Euro, una marginalità operativa lorda stimata pari a circa 50 milioni di Euro e un migliore posizionamento complessivo tra i principali players di settore.