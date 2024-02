Gruppo ING, utile netto 2023 lievita a 7.287 milioni euro

Gruppo ING

(Teleborsa) - Ilha chiuso il quarto trimestre 2023 con un utile netto pari a 1.558 milioni, in crescita del 43% sul quarto trimestre del 2022, mentredi euro, risultando pressoché raddoppiato rispetto al 2022. Proposto unper azione, che porta la distribuzione totale di utili a 7,8 miliardi di euro.a 2.247 milioni, a seguito di ricavi in crescita dell'11% e di un margine da interesse che ha retto bene (+0,4%). Alla fine del trimestre il CET1 ratio rimane robusto al 14,7%si registra un, con importanti contributi sia dal Retail Banking sia dal Wholesale Banking. I ricavi totali sono aumentati del 21,6% ed il margine di interesse ha fatto segnare un forte aumento (+15,6%), in un anno caratterizzato da una rapida crescita dei tassi di interesse e da uno scenario economico favorevoleSotto molti aspetti il ??2023 è stato un anno impegnativo, poiché gli shock geopolitici ed economici hanno colpito molti dei nostri clienti esocietà in cui operiamo. Allo stesso tempo, la maggior parte delle economie si è dimostrata resiliente, con un basso tasso di disoccupazione, un’inflazione in calo, e i tassi diventano positivi a un ritmo senza precedenti", a affermato ilaggiungenmdo "in tale contesto, siamo stati in grado di continuare con successo l'esecuzione della nostra strategia, aumentando ulteriormente il numero di clienti, lavorando per fornire loro un'esperienza migliore, migliorare le nostre offerte digitali e aiutare i nostri clienti nelle loro transizioni sostenibili”I risultati del Retail Banking sono stati sostenuti dalla crescita nei clienti primary, nei finanziamenti e nei depositi, e da margini più alti sulle passività. Solida performance del Wholesale Banking grazie a ricavi in aumento e a un approccio disciplinato di de-risking e di ottimizzazione del capitaleevidenzia un percorso disia sul fronte Retail che Wholesale. Nella clientela privata (area Retail) la banca acquisiscecresce nei, nei prestitie negli. Nei servizi alle grandi imprese (Wholesale) ING continua a sostenere l’economia e la transizione green del Paese, in linea con quanto evidenziato nel Climate Report 2023, in cui vengono riassunti i principali progressi e le sfide sul fronte del cambiamento climatico a fianco dei propri clienti su scala internazionale. Masse gestite e amministrate in aumento del 33% sul 2022.