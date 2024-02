Inflazione italiana, UniCredit: incertezza legata a prezzi servizi e Medio Oriente

(Teleborsa) - L' è salita allo 0,8% su base annua a gennaio 2024, dopo essere scesa per otto mesi consecutivi, mentre l'inflazione core è scesa ulteriormente. La lettura di gennaio è stata comunque caratterizzata da un grado di incertezza molto elevato legato all'ulteriore, osservano gli economisti di UniCredit.Gli esperti si aspettano che l'inflazione scenda a circa il 2% nel 2024. Finora, ilal ribasso sull'inflazione complessiva, fornendo un grande contributo negativo. Questo freno dovrebbe persistere per gran parte dell'anno, anche se è probabile che la sua entità rimanga rilevante fino alla primavera. Nel frattempo, viene previsto un ulteriore calo dell'inflazione core verso il 2,0%."L'inflazione core dei prezzi dei beni è su un percorso visibilmente discendente. Pertanto, l', con le aspettative sui prezzi di vendita interni che non forniscono ancora un'indicazione chiara in termini di forte disinflazione", si legge in una nota firmata da Loredana Federico, capo economista di UniCredit per l'Italia.Inoltre, "sebbene l'impatto sia stato finora molto limitato, gli sviluppi dei prezzi dell'energia e dei tempi di consegna legati alrimarranno unanel prossimo futuro", viene osservato.