Racing Force, accordo di partnership con il Team Penske

Racing Force Group

(Teleborsa) -ha siglato un accordo di partnership con il Team Penske, la scuderia automobilistica più vincente di tutti i tempi in America.Nella NASCAR Cup Series, OMP equipaggerà il campione in carica Ryan Blaney, il due volte campione e vincitore della Daytona 500 2015 Joey Logano e il vincitore dell'edizione 2022 della Daytona 500, Austin Cindric. La formazione del Team Penske nella NTT INDYCAR SERIES include l'attuale detentore della 500 Miglia di Indianapolis e due volte campione della categoria Josef Newgarden, il due volte campione e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis 2018 Will Power, e il tre volte campione Supercars e vincitore nel 2020 della Bathurst 1000 in Australia, nonché rookie dell’anno 2021 nella NTT INDYCAR SERIES, Scott McLaughlin.OMP equipaggerà tutti i piloti e i meccanici del Team Penske con abbigliamento gara ignifugo, con una produzione prevista di centinaia di tute e altri accessori.I piloti del Team Penske utilizzano inoltre i caschi di Bell Racing Helmets, altro brand di Racing Force Group, offrendo opportunità aggiuntive per sinergie tecniche e commerciali.