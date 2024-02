Spindox, accordo di lockup sul 32,58% del capitale

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology, ha comunicato che ihanno presentato la proposta dicon la quale si obbligano a: non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi (inclusa l'intestazione fiduciaria, la concessione di diritti di opzione, costituzione di pegni o altri vincoli, prestito titoli); on approvare e/o effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate.Gli impegni sono assunti dei soci significativi Paolo Costa, Giovanni Diadema, Mauro Marengo e Massimo Pellei, per undecorrenti dalla data di cessazione degli analoghi impegni assunti nel 2021 nei confronti della società, nonché dell'Euronext Growth Advisor, in occasione dell'ammissione alle negoziazioni, i quali scadranno, cessando quindi di produrre efficacia, in data 7 luglio 2024.Paolo Costa è titolare di 638.200 azioni ordinarie Spindox, corrispondenti aldel capitale, Giovanni Diadema è titolare di 490.060 azioni ordinarie Spindox, corrispondenti all'del capitale, Mauro Marengo è titolare di 482.420 azioni ordinarie Spindox, corrispondenti all'del capitale, Massimo Pellei è titolare di 343.800 azioni ordinarie Spindox, corrispondenti aldel capitale.