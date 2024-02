Geox, risultati 2023 e guidance affondano il titolo in Borsa

Geox

(Teleborsa) -a Piazza Affari per il titolo, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, dopo che ieri sera ha comunicato di aver chiuso il 2023 con ricavi pari a 720 milioni di euro, in diminuzione del 2,2% rispetto all'esercizio precedente (+0,3% a cambi costanti) e di aspettarsi cheBanca Akros, che ha ridotto a 0,7 euro per azione da 0,75 euro il prezzo obiettivo sul titolo, ha scritto che idi 739 milioni di euro. "Inoltre, le azioni sembrano care se si guarda ai multipli tradizionali, ma Geox è una storia di rilancio - si legge in una nota - Tuttavia ci attendiamo un po' di debolezza sulle azioni post risultati".Scendecon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 0,7027 e successiva a quota 0,6903. Resistenza a 0,7267.