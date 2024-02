Ripartenza, Sara Doris: "Bene interrogarsi su proprio contributo alla crescita"

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - "La Ripartenza" di Nicola Porre, un evento in cui si è parlato di tutto, di oggi e di domani. Per"l'incontro di oggi èper discutere dei tanti temi riferiti alla ripartenza"."Unaanche per far sì che ciascuno possa interrogarsi sul proprio"."Mio padre concepiva ila misura della persona. Il modello di business fortemente innovativo ideato da Ennio Doris è ancora oggi una delle caratteristiche vincenti della banca".