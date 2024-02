Cy4Gate, Intermonte taglia target price e conferma Buy

Intermonte

Cy4Gate

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 12,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando lasul titolo a "".Gli analisti evidenziano che la società ha annunciato pari a 65 milioni di euro (57 milioni nel FY22, +15% YoY), o -4% YoY rispetto al pro-forma FY22, il che implica ricavi del 4Q23 a 20 milioni (rispetto a 30 milioni registrati nel 4Q22). I ricavi preliminari sono statidi 80 milioni (-19%), principalmente a causa del rinvio di un'importante commessa estera nel campo della Decision Intelligence del valore di 13 milioni , assegnata a metà dicembre, ma per la quale sono ancora in corso le trattative per perfezionare il contratto."È probabile che i ricavi preliminari per l'anno fiscale 2023 rappresentino una notizia negativa, ma, e in qualche modo controbilanciati dal flusso di supporto degli ordini in entrata e dall'attuale pipeline, che migliorano la visibilità sul 2024 - si legge nella ricerca - L'ultima acquisizione migliora la continuità nell'esecuzione della strategia di crescita esterna messa in atto finora, consentendo a Cy4Gate di acquisire nuovo know-how tecnologico con l'obiettivo di arricchire la funzionalità del prodotto nel campo della protezione informatica"."Ci aspettiamo che l'M&A continui a rappresentare un importante pilastro della crescita, con particolare attenzione all'acquisizione di software house, mirate a nicchie informatiche nuove e complementari - viene aggiunto - A nostro avviso, il flusso di notizie in corso riguardante lasta ostacolando l'attuale performance del titolo, ma finora non si sono verificati tagli di bilancio e i timori avrebbero potuto essere eccessivi".