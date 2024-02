DocuSign taglierà il 6% della forza lavoro

DocuSign

(Teleborsa) -, società statunitense leader nel campo della firma elettronica, ha annunciato un piano di ristrutturazione per rafforzare e sostenere l'efficienza finanziaria e operativa. Nell'ambito del piano di ristrutturazione,, con la maggior parte delle posizioni interessate nelle organizzazioni Vendite e Marketing. Al 31 gennaio 2023 la società contava 7.336 dipendenti.La società attualmente stima che dovrà sostenere circa 28-32 milioni di dollari in oneri di ristrutturazione non ricorrenti in relazione al piano. Inoltre, prevede che la maggior parte degli oneri di ristrutturazione saranno sostenuti nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025 e che l'esecuzione del piano sarà sostanzialmente completata