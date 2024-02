Eli Lilly, quarto trimestre oltre le attese. Guidance 2024 positiva

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha chiuso ildel 2023 conpari a 9,35 miliardi di dollari, un aumento del 28% rispetto al quarto trimestre del 2022, trainato da aumenti del 16% dovuti a prezzi realizzati più elevati, dell'11% in volume e dell'1% dall'impatto favorevole dei tassi di cambio.L'e l'utile per azione (EPS) sono stati rispettivamente di 2,19 miliardi di dollari e 2,42 dollari, rispetto all'utile netto di 1,94 miliardi di dollari e all'EPS di 2,14 dollari nel quarto trimestre del 2022. Su base rettificata, l'è stato di 2,49 dollari, superiore alle stime degli analisti per 2,22 dollari, secondo i dati LSEG."Il 2023 è stato un anno di straordinari risultati per Lilly, che ha fornito farmaci in grado di cambiare la vita a un numero di pazienti mai raggiunto prima, con conseguente forte crescita dei ricavi - ha affermato il- Abbiamo fatto progredire la nostra pipeline di nuovi farmaci per malattie gravi e creato nuove partnership e modalità innovative di collaborazione da aggiungere a tale pipeline. Lilly ha investito nella qualità, nell'affidabilità e nella resilienza della nostra catena di fornitura con nuovi impianti e linee di produzione avanzati negli Stati Uniti e in Europa".La societàche i ricavi per ilsaranno compresi tra 40,4 e 41,6 miliardi di dollari. La crescita dei ricavi rispetto al 2023 sarà in gran parte guidata dai nuovi prodotti, parzialmente compensata da un previsto proseguimento del calo delle vendite di Trulicity. Inoltre, prevede che l'EPS per il 2024 sarà compreso tra 11,80 e 12,30 dollari e tra 12,20 e 12,70 dollari su base rettificata (gli analisti avevano previsto un utile di 12,43 dollari per azione).