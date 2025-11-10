Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:00
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

A New York, forte ascesa per Eli Lilly

(Teleborsa) - Brilla la società farmaceutica statunitense, che passa di mano con un aumento del 5,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Eli Lilly rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Eli Lilly è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 989,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 950,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.028,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
