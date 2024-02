Marelli, sindacati: nel 2024 premio annuo tra 1.684 e 2.368 euro

(Teleborsa) - Ilda erogare nel 2024 airisulta pari aldi riferimento, vale a dire a 1.684 e 2.368 euro a seconda del livello di inquadramento individuale. Lo affermano i sindacati metalmeccanici, sottolineando che "la media di erogazione complessiva è stata superiore a quella degli anni precedenti".Il premio di risultato si basa sui risultati del 2023, "anno in cui peraltro è stato", si legge nella nota di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM, AqcfR."Il nuovo premio è stato pattuito con l'intesa del 22 marzo 2023, recepita poi nell'accordo del 4 maggio 2023 che ha sancito il", ricorda Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto."Nel complesso - aggiunge Ficco - esprimiamo soddisfazione per un premio che nel suo primo anno di vigenza ha portato ad un. Più in generale, con l'accordo di passaggio dal CCSL Fiat al CCNL dei Metalmeccanici, abbiamo cercato di procedere ad una armonizzazione che salvasse gli aspetti migliori di entrambi i contratti collettivi e al contempo si adattasse alle specificità di Marelli".