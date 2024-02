Mercato americano positivo, focus sulle trimestrali

Eli Lilly

GE HealthCare

Spotify

KKR

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con gli investitori che stanno valutando, per trovare anche indicazioni sull'andamento dell'economia nel suo complesso. L'attenzione odierna è rivolta al, conche ha previsto profitti per il 2024 superiori alle stime, trainata dalla domanda del suo farmaco dimagrante Zepbound e del farmaco per il diabete Mounjaro, eche ha registrato utili del quarto trimestre migliori del previsto. Dopo la chiusura del mercato arriveranno i risultati anche di Amgen e Gilead Sciences.Tra le società di altri settori che hanno comunicato i datiha detto di aver chiuso il 2023 con una crescita di utenti e abbonati oltre le attese, mentreha registrato una trimestrale oltre le attese e segnalato un AUM a quota 553 miliardi di dollari.Con circa la metà delleche hanno riportato gli utili, l'80,4% ha, secondo dati LSEG citati da Reuters. La previsione è ora che gli utili complessivi dell'S&P 500 siano aumentati del 7,8% nel quarto trimestre rispetto allo stesso trimestre di un anno prima.Gli investitori attendono ancheper avere ulteriori indizi sui tempi del primo taglio dei tassi di interesse. I forti dati macroeconomici statunitensi hanno costretto gli operatori a ridurre le loro scommesse sui tagli dei tassi di interesse e il presidente Jerome Powell ha ribadito il suo approccio attendista nella sua ultima intervista.Oggi sono attesi gli interventi di, presidente della Federal Reserve di Cleveland, e, presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis.Guardando aidel listino USA, ilche sta mettendo a segno un +0,26%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.950 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,19%).