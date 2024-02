Piazza Affari in rialzo. Bene Intesa dopo conti, tonfo di Interpump

S&P-500

(Teleborsa) -, Piazza Affari inclusa, mentre. Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona le vendite al dettaglio hanno segnato un calo di -1,1% a dicembre su base mensile, contro -0,9% atteso e +0,3% precedente. Il dato ha confermato come le famiglie rimangano molto caute nelle decisioni di spesa.Gli analisti di Intesa Sanpaolo segnalano "una", dopo che le banche centrali non sembrano intenzionate ad allentare la politica monetaria nel breve termine. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha ridimensionato le aspettative sui tagli dei tassi di interesse quest'anno, smorzando le ipotesi di una riduzione del costo del denaro, a marzo.. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari. Stabile sulla piazza di New York l'L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Lieve aumento dell', che sale a 2.037,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,15%, a 73,62 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +158 punti base, con ilche si posiziona al 3,85%.in luce, con un ampio progresso dello 0,76%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,9%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,65%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,53% a 31.117 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 33.261 punti. Sale il(+0,72%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,24%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 6/02/2024 risulta essere stato pari a 2,91 miliardi di euro, in ribasso (-10,49%), rispetto ai precedenti 3,25 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,69 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,24%),(+4,00%),(+3,72%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,92% (dopo i giudizi negativi di alcuni analisti). Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,91%.scende dell'1,57%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,53%),(+4,72%),(+3,01%) e(+2,72%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,69%. Calo deciso per, che segna un -3,66%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,29%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,74%.