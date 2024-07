Piazza Affari negativa con debolezza banche e tonfo Amplifon

Amplifon

(Teleborsa) -. Milano è tra le peggiori, appesantita dalle banche e dal tonfo di, con diversi analisti che hanno tagliato le stime sulla società leader nelle soluzioni uditive a causa della debolezza del mercato europeo.Sul fronte politico, dopo la, l'attenzione degli investitori si sposta sul secondo turno delle legislative francesi in programma domenica, dove i sondaggi escludono il raggiungimento di una maggioranza assoluta dell'estrema destra di Marine Le Pen.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, sia inche in si è assistito a unin maggio (rispettivamente -2,1% m/m e -2,5% m/m), mentre la flessione è stata solo marginale in Spagna.Oltreoceano, nel pomeriggio è emerso che lea maggio sono, di 206 mila unità (atteso 191 mila) grazie al settore pubblico, mentre nel privato i dati sono stati inferiori alle attese (136 mila anziché 160) e, soprattutto, è ampia la revisione al ribasso dei due mesi precedenti, che riducono l’aumento di buste paga di 111 mila. Inoltre, il tasso di disoccupazione è salito a 4,1%, contro attese e precedente di 4%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,082. L'continua gli scambi a 2.380,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,04%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 83,91 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,41% a quota +140 punti base, mentre ilsi attesta al 3,95%.è stabile, riportando un moderato -0,08%, piccola perdita per, che scambia con un -0,63%, e tentenna, che cede lo 0,51%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,67% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 36.110 punti. Senza direzione il(0%); con analoga direzione, pressoché invariato il(-0,18%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,90%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,26%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,96%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,38%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,74%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,13%.scende dell'1,94%.Tra i(+2,71%),(+2,63%),(+2,11%) e(+1,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%. Calo deciso per, che segna un -1,72%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.