Polonia: pronti a eventuale guerra contro la Russia. Borrell a Kiev

(Teleborsa) - Il ministro della Difesa di Varsavia,, ha dichiarato che ladeve prepararsi all'eventualità di unacon la. "Mi aspetto ogni scenario e tengo conto seriamente di quelli peggiori. Questo è il compito di un ministro della Difesa nella situazione in cui ci troviamo", ha affermato il ministro in un'intervista del quotidiano Super Express. Il quotidiano ha chiesto a Kosiniak-Kamysz se avesse preso in considerazione la possibilità di una sconfitta militare dell'Ucraina e di una conseguente invasione di territorio polacco da parte russa.Il ministro ha poi sottolineato che la sua non è stata una risposta improvvisata, ma di aver soppesate le sue affermazioni con attenzione. Il Ministero della Difesa, ha spiegato, ha già iniziato passi concreti per prepararsi alla possibile, esaminando anche lo stato dei rifornimenti di materiale bellico. Per quanto siano importanti i rifornimenti di armi su larga scala anche l'di ciascun soldato va preso molto sul serio, ha aggiunto. Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che la Polonia in qualità di membro dell'e laintende svolgere un ruolo molto importante nellaLe forze di difesa aerea russe hanno intanto abbattuto nella notte sette droni ucraini nella regione di. A riferirlo è il servizio stampa del ministero della Difesa russo. "Stasera è stato fermato il tentativo del regime di Kiev di effettuare unutilizzando sette UAV di tipo aereo contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa", si legge in una nota del ministero russo secondo quanto riporta Ria Novosti. Il governatore di Belgorodha riferito inoltre della caduta di un drone ucraino nella città di Gubkin. Non ci sono stati feriti, quattro case private sono state danneggiate.L'Alto rappresentante dell'Unione europea,, è arrivato questa mattina a Kiev. "L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell è arrivato a- ha scritto il deputato ucraino–. Ho avuto modo di parlare con lui. È un vero amico dell'Ucraina". Borrell ha dichiarato che serve una nuova spinta per armare l'per "sconfiggere l'invasione" e ha esortato i 27 membri dell'Ue a fornire "tutto il necessario". "Non è solo una questione di tempo. È una questione di quantità e qualità delle nostre forniture. E certamente dobbiamo fare di più e più in fretta perchè l'Ucraina deve prevalere", ha aggiunto Borrell. Lain Ucraina sarà la quarta di Borrell da quando la Russia ha lanciato la sua invasione nel febbraio 2022.Ieri, in tarda serata,hanno trovato un pre-accordo sull'istituzione della Ukraine Facility, uno strumento con dotazioni daper la ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, che la sostenga negli sforzi per portare a termine le riforme necessarie per la sua adesione all'Unione europea. Lo strumento approvato, si legge in una nota del Consiglio, sarebbe articolato in 17 miliardi di sussidi e 33 miliardi di prestiti agevolati, "per fornire all'Ucraina un sostegno coerente, prevedibile e flessibile per il periodo 2024-2027, adeguato alle sfide senza precedenti poste dal sostegno a un Paese in guerra".