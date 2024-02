Fed, Collins: opportuno allentare politica restrittiva entro fine anno

(Teleborsa) - "Pur rincuorata dai progressi compiuti fino ad oggi,prima di prendere in considerazione un aggiustamento della mia posizione" sulla politica monetaria. Lo ha affermato la presidente della Federal Reserve di Boston,, in un evento al Boston Economic Club."In effetti, sostengo pienamente la dichiarazione del FOMC della scorsa settimana - ha spiegato - Riafferma inequivocabilmente la determinazione del Comitato a raggiungere e mantenere il nostro obiettivo di inflazione. Per il momento, la, poiché valutiamo attentamente l'evoluzione dei dati e delle prospettive"."Detto questo, man mano che acquisiamo maggiore fiducia nel raggiungimento degli obiettivi del Comitato da parte dell'economia, e in linea con l'ultima serie di proiezioni dei partecipanti al FOMC, credo che probabilmente diventerà- ha detto Collins - Una strategia metodica e lungimirante che allenti gradualmente la politica fornirà la flessibilità necessaria per gestire i rischi, promuovendo al tempo stesso prezzi stabili e la massima occupazione".Secondo la funzionaria della Fed, "è importante riconoscere che il percorso intrapreso dall'economia verso gli obiettivi fissati dalla Fed potrebbe continuare a essere accidentato e irregolare, e".