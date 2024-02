Uber prevede EBITDA rettificato sopra le attese nel primo trimestre

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha registratoin crescita del 22% su base annua a 37,6 miliardi di dollari nel(+21% su base valutaria costante), con Mobility Gross Bookings di 19,3 miliardi di dollari (+19%) e Delivery Gross Bookings pari a 17 miliardi di dollari (+19%). I viaggi durante il trimestre sono cresciuti del 24% su base annua a 2,6 miliardi, ovvero circa 28 milioni di viaggi in media al giorno."Il 2023 è statoper Uber, dimostrando che possiamo continuare a generare una crescita forte e redditizia su larga scala - ha affermato il- Il nostro pubblico è più vasto e coinvolto che mai, con la nostra piattaforma che ha alimentato una media di quasi 26 milioni di viaggi giornalieri lo scorso anno".sono cresciuti del 15% su base annua arrivando a 9,9 miliardi di dollari, o del 13% su base valutaria costante. L'è stato di 1,3 miliardi di dollari, in aumento di 618 milioni di dollari su base annua. L'attribuibile a Uber Technologies è stato di 1,4 miliardi di dollari, che include un vantaggio netto di 1 miliardo di dollari (ante imposte) principalmente dovuto a plusvalenze nette non realizzate relative alla rivalutazione degli investimenti azionari di Uber.Per il, prevede: Gross Bookings comprese tra 37,0 e 38,5 miliardi di dollari; EBITDA rettificato da 1,26 miliardi di dollari a 1,34 miliardi di dollari (rispetto alle aspettative degli analisti di 1,26 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG).