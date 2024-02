Ansaldo Nucleare incontra Ministro Pichetto Fratin: pronta a sviluppo SMR

Edison

(Teleborsa) - Gli Ad di Ansaldo Energia,, e di Ansaldo Nucleare,hanno incontrato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,, con il quale hanno discusso di una serie di argomenti quali lea basso impatto di CO2, lenello scenario italiano ed europeo.Durante l’incontro è stato discusso l’annuncio dell’(piccoli reattori modulari) annunciata martedì dalla Commissione Europea.al Ministro checon il suo know-how e le sue competenze tecnologiche, dopo avere contribuito in maniera determinante alla sua creazione.Ila livello nazionale e internazionale in tutti i campi, dalle nuove unità al decommissioning, dai lavori per l’estensione di vita di impianti in operazione allo sviluppo di nuove tecnologie e alla fusione, è statodel settore, con cui il Gruppo Ansaldo Energia ha firmato negli ultimi mesi accordi strategici di collaborazione. Con, il Gruppo Ansaldo Energia sta lavorando su potenziali cooperazioni industriali per lo sviluppo dell’energia nucleare in Europa, in particolare nel campo degli Small Modular Reactors, mentre cone altri partner europei sullo sviluppo e la realizzazione dei Lead-Cooled Small Modular Reactors, piccoli reattori modulari di IV generazione raffreddati a piombo.In questo contesto, ilha avviato la- sia di comprovata esperienza sia di risorse più giovani su cui puntare per il futuro - che possano contribuire alla crescita nella ricerca e nella, sia nell’ambito nucleare sia in quello dell’energia convenzionale. La prima fase di ricerca di nuovi collaboratori riguarda circa 30 persone, senza contare l’ulteriore indotto che Ansaldo Nucleare prevedere di occupare.