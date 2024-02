Banca Generali, nel 2023 utile record di 326 milioni. Pay-out dividendo al 77%

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undi 326,1 milioni di euro, in aumento del 53,1% rispetto ai 213 milioni dell'esercizio precedente. Il risultato è stato trainato dal forte progresso dei profitti ricorrenti che sono saliti del 45% a 320,3 milioni. Questa crescita risulta nettamente superiore all'obiettivo del piano triennale (+10%-15%), segnando un nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo sostenibile della banca.La crescita degli utili si è accompagnata ad un ulteriore espansione dimensionale - conche si sono attestate a 92,8 miliardi di euro (+11,8%), il valore più elevato di sempre - e ad un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale e del profilo di liquidità, già ampiamente superiori ai requisiti regolamentari.Ilè salito del 23,2% a 788,2 milioni di euro, trainato dal balzo del margine finanziario (321,3 milioni, +90,9%) e dalla tenuta delle(459,3 milioni, +1,2%, al netto della quota di commissioni passive relative al margine d'interesse).Il CdA ha deliberato di presentare all'assemblea la proposta di distribuireper 251,2 milioni di euro, pari a 2,15 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad untotale del 77% dell'utile consolidato dell'esercizio 2023. Al prezzo di chiusura del titolo Banca Generali del 5 febbraio 2024 di 35,5 euro per azione, il dividendo proposto (accounting view) configura un rendimento del 6,1%.Laè stata pari a 323 milioni di euro evidenziando un aumento degli Assets under Investment, la componente a maggiore valore aggiunto dell'offerta. Tale componente ha raggiunto i 99 milioni di euro in netto progresso rispetto ai deflussi per 7 milioni di euro realizzati nell'anno precedente.