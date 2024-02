Crédit Agricole in Italia, utile 2023 sale a 1,31 miliardi di euro

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nelundi euro (+19% a/a), di cui 1.043 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole, si legge in una nota che segue la pubblicazione dei dati da parte della società francese. L'attività commerciale continua a essere dinamica, con unpari a circa 100 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 331 miliardi di euro. Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 16.200 collaboratori e circa 6 milioni di clienti.ha invece riportato unconsolidato pari a 708 milioni di euro, in crescita del +26,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che includeva oneri derivanti dall'acquisizione di Creval per 20 milioni di euro e 146 milioni di euro di riallineamento fiscale una tantum. Escludendo l'impatto di tali componenti non ricorrenti, la variazione acquisita per il 2023 si attesta al +63,7% a/a.registrano una crescita del +18,7% a/a, ancora sostenuti dalla positiva dinamica del, che evidenzia una crescita del +37,4% a/a, favorita dalla componente commerciale e coerente con l'andamento della curva tassi. Lerisultano stabili (+0,1% a/a), con il comparto tradizionale che controbilancia la contrazione delle commissioni da attività di gestione, intermediazione e consulenza.Viene segnalato un "significativo sviluppo" dellacon l'acquisizione di 175 mila nuovi clienti (+16% a/a), grazie anche al maggior contributo del canale digitale (36% dic-23 vs 30% dic-22), e una "forte e progressiva crescita delle" (+65% S2/S1), con quota di mercato che raggiunge il 13,8% nelle province di presenza (vs 7,9% 4T-22) ed il numero di richieste che evidenzia un aumento del +6% a/a.sono in aumento del +0,9% vs dic-22 ed in miglior tenuta rispetto al sistema bancario (-2,2%6 vs. dic-22), grazie al complessivo buon andamento di tutte le componenti. Ilsupera i 50 miliardi di euro di masse, registrando una variazione del +1,2% vs. dic-22, con la crescita di fondi comuni e gestioni patrimoniali (+5,7% vs. dic-22) che controbilancia la flessione della componente assicurativa. Evoluzione positiva della raccolta amministrata (+13,6% vs dic-22) che beneficia di rendimenti più attraenti.