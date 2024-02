Stellantis, vendite in Europa a +17,6% a gennaio. Quota di mercato al 19,7%

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha detto che nel primo mese dell'anno, sulla scia dell'incremento registrato nel corso del 2023. Nell'Europa allargata (27 paesi membri UE più Svizzera e Regno Unito), Stellantis ha registrato a gennaio 2024 una(autovetture + veicoli commerciali) pari al 17,6% rispetto allo scorso anno, corrispondente a unadel 19,7%, con un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto allo scorso anno.Spiccano la, con un +61% nelle vendite, e il, con una crescita superiore al 27%. In, grazie al successo della campagna nazionale per la promozione del leasing sociale, Stellantis è leader di mercato e cresce del 19%, più del doppio del mercato. In, Stellantis registra un +14,1% (autovetture + veicoli commerciali) rispetto all'anno passato e conferma la propria leadership: sono sei i modelli di Stellantis nella top ten, con l'intramontabile FIAT Panda, che occupa la prima posizione."Questi risultati, in termini di volumi e di quota di mercato ottenuti in tutti i segmenti e relativamente a tutte le alimentazioni, riaffermano la nostra posizione diin Europa", ha dichiarato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe di Stellantis.Nel(autovetture + veicoli commerciali) Stellantis è in rapida crescita, e con un incremento di vendite del 20% rispetto allo scorso anno si aggiudica una quota di mercato pari al 13,7% in Europa e la leadership in vari segmenti BEV, mostrando una progressione positiva rispetto al 4° trimestre 2023.