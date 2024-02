Buzzi, il fatturato 2023 sale a 4,3 miliardi

Buzzi

(Teleborsa) -chiude il 2023 conconsolidato a 4,3 miliardi di euro, in crescita dell'8,1% rispetto ai 3,99 miliardi di un anno fa. E' quanto emerge dai risultati preliminari del gruppo, esaminati oggi dal CdA.L' Ebitda è pari a 1,24 miliardi, "migliore delle attese" nonostante l’effetto sfavorevole dei cambi.Ledel gruppo si sono attestate a 26,3 milioni di tonnellate, in contrazione (-7%) rispetto all’esercizio 2022.Laa fine esercizio 2023, comprese le attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva e ammonta a 798 milioni, in aumento rispetto ai 288,2 milioni di fine 2022 e al dato di fine settembre (673 milioni).