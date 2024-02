Credem, Campani: "Confermiamo nostri punti di forza e guardiamo fiduciosi al 2024"

Credem

(Teleborsa) - "In unsul fronte economico e geopolitico, la performance del settore bancario è stata condizionata dagli effetti dellae nella seconda metà dell'anno dagli". E' quanto premesso da, aprendo la conference call con gli analisti e la comunità finanziaria, dicendosi "felice dei risultati 2023, che permettono di affrontare con fiducia i prossimi cicli.Il manager ha posto l'accento sule attento ai bisogni della clientela che caratterizza la banca e che ha consentito il raggiungimento dei solidi risultati del 2023, con un, pur in un contesto dominato da una serie di incertezze di natura, economica, finanziaria e geopolitica., ha affermato Campani, segnalando che pur in un periodo di aumento dei tassi c'è stato un aumento dei prestiti verso famiglie ed imprese, in netta controtendenza rispetto al resto del sistema bancario. Il DG di Credem ha sottolineato che, sugli impieghi, il gruppo, grazie ad una rete commerciale competente ed alle specificità del gruppo.Campani ha posti i riflettori sulla, in particolare sugli NPL molto contenuti grazie anche alle cessioni effettuate nell'anno ed alle coperture complessive che superano il 63% risultando ai vertici del settoreIl manager ha anche gettato uno, indicando come obiettivo la volontà di portare valore nel tempo e la realizzazione degli investimenti in ottica futura. Questo ha consentito negli ultimi 10 anni una crescita del giro d'affari di circa il 93% e del numeri di clienti del 50%, grazie anche all'espansione della forza lavoroParlando deidi Credem, Campani ha ricordato che sono:. Su queste leve il management guarda al futuro sentendosiRispondendo ad alcune domande, Campani ha fornito anche, sul, atteso sostanzialmente "flat" e,"se le cose non dovessero girare nel modo giusto" (BCE e altri fattori) è visto in contrazione al massimo del 5%, e poi una indocazione sulla, che ha sofferto nel 2023 ed è attesa in crescita significativa di 1 miliardo.A proposito del, composto da una componente ordinaria di 45 centesimi e una straordinaria di 20 centesimi, Campani conferma unadel Gruppo, sottolineando "questo è il nostro mood imprenditoriale nel medio-lungo termine".Parlando dell'ipotesi di, il manager ha riconosciuto che, anche se il management si conferma un "osservatore attento" .