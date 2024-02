Loeser (Arca Fondi): DLT è innovazione dirompente, ma serve prudenza

(Teleborsa) - "Le distributed ledger technology () sono un'e hanno un, che ancora non abbiamo completamente compreso. Fino alle DLT non avevamo modo di scambiare valore su internet, ma solo informazioni come oggi accade. Questo è dove andrà l'industria. Ma quando parliamo di DLT parliamo di un sistema non supervisionato, di una cosa che dobbiamo esplorare, perchè non possiamo permetterci degli errori". Lo ha affermato, amministratore delegato e direttore generale di Arca Fondi SGR, durante il congresso annuale di, l'associazione degli operatori dei mercati finanziari, in corso a Genova."Stiamo provando a costruire varie blockchain, e ci rendiamo conto di una serie di temi da affrontare per poter rendere assolutamente affidabile questo tipo di tecnologia da un punto di vista operativo - ha raccontato Loeser - C'è anche tema più ampio, perchè questa tecnologiae può avere conseguenze sull'infrastruttura finanziaria più ampia, con conseguenze difficili da immaginare a tavolino. Quindi- prima di andare sulle DLT per fare il settlement delle quote di fondi - penso sia doverosa".In merito ai mezzi di pagamenti tokenizzati, Loeser ha detto che "la forma di una valuta privata pone un grosso rischio di credito, e quindi difficilmente potremmo basare un'intera industria sulle cypto. Possiamo pensare che i grossi intermediari emettano una loro moneta tokenizzata, e ci sono già esempi di questo, ma laè quella che la, e questo potrebbe essere usato per la sottoscrizione della quota di un fondo o anche per acquistare un BTP".L'AD di Arca Fondi SGR, riferendosi alle innovazioni dell'AI e ai grossi investimenti e hype che alcune società stanno attirando, ha evidenziato che ", perchè è successo con i siti internet, è successo con il Bitcoin, e quindi c'è questo tema anche ora".