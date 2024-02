Procura di Torino torna sull'eredità Agnelli: tre indagati fra cui John Elkann

(Teleborsa) - Tornano i riflettori sullaper l'annosa questione delcon la famiglia ed i suoi legali, per cui si sospetta anche l'esistenza di irregolarità di carattere fiscale. Ipotesi questa che coinvolge tre soggetti fra cui anche John Elkann, Presidente e Ad della holding EXOR, la finanziaria di famiglia, e Presidente di Stellantis (ex Fiat).La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta periscrivendo nel registro degli indagati, figlio di Margherita e nipote dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Marella Caracciolo; il commercialista, uomo fidato, storico contabile di famiglia ed attualmente anche presidente della Juventus; il notaio svizzeroche aveva curato l’eredità di Gianni Agnelli.Le iscrizioni nel registro degli indagati sarebbero state effettuate dai magistrati a seguito di unpresentato da Margherita Agnelli de Pahlen attraverso il suo avvocato di fiducia Dario Trevisan.L'ipotesi su cui si indaga è quella diche Margherita ha pagato alla madre Marella per 15 anni, poiché secondo le ricostruzioni dei legali, laMarella Agnelli non sarebbe stata in Svizzera, ma, e dunque le imposte avrebbero dovuto essere versate in Italia.Tutto ebbe origine alla morte di Gianni Agnelli,, quando all'apertura del testamentoa favore dei suoi primi tre figli nati dal primo matrimonio: Ginevra Elkannn, John Elkannn e Lapo Elkannn. Nel 2004 fu trovato un accordo transattivo, con cui Margherita, alla morte della madre Marella, che lasciò come unici eredi i tre nipoti John, Lapo e Ginevra Elkannn.Il motivo per cui Margerita avrebbe, in un secondo tempo, contestato gli accordi di successione è da rinvenire nell, su cui indagano investigatori privati ed ora anche la Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Torino, che avrebbe acquisito parte della documentazione presso uno studio notarile.In sintesi,paterno e materno sarebbe stataed anche al fisco. E per questo so no in scorso da anni delle indagini per ricostruirne il perimetro. Dalla documentazione tratta da un procedimento avviato in Svizzera contro Morgan Stanley, poi archiviato,. Marella Caraccioro era addirittura indicata come beneficiaria per quattro di queste società (Bundeena Consulting, Silver Tioga, Layton e Sikestone), mentre per altre si faceva riferimento più genericamente alla famiglia.