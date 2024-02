TIM: Schiavo, ‘Al fianco delle amministrazioni per città innovative al servizio di cittadini e turisti’

(Teleborsa) - "Prosegue il nostro viaggio nell’Italia delle amministrazioni locali per condividere le nuove sfide richieste dalla trasformazione digitale. Significa mettere al centro dei nuovi modelli urbani l’innovazione per rendere le città più sostenibili, inclusive, sicure e vivibili, migliorando la vita degli abitanti e dei turisti", ha dichiaratointervenuto oggi all’tenutasi a Montecatini Terme."Alla capacità di ‘visione’ dei sindaci e degli amministratori offriamo la concretezza delle nostre migliori tecnologie e le competenze necessarie per affiancarli anche nella valorizzazione del patrimonio culturale. Questoche uniscono, integrando le migliori tecnologie proprietarie e i contributi di startup, scaleup e del mondo dell'innovazione. A Firenze, nel Complesso Monumentale di Santa Croce, i visitatori possono già prendere parte a visite innovative grazie al 5G e ai nuovi sviluppi delle nostre soluzioni, capaci di abbattere la distinzione tra reale e virtuale realizzando così un’esperienza unica. Continuiamo a lavorare per promuovere il territorio e la cultura del nostro Paese perché la bellezza e la storia delle città italiane possono avere una nuova vita e nuove prospettive proprio grazie all’innovazione", ha concluso Schiavo.